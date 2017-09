Rüegsauschachen kämpft gegen Lärm, Vandalismus und Littering

Bei schönem Wetter und sommerlichen Temperaturen werden die öffentlichen Anlagen der Gemeinde Rüegsau rege, gar ungehemmt benutzt. So ungehemmt, dass übermässiger Lärmpegel, zurückgelassener Abfall und Sprayereien diesen Sommer erneut für Diskussionen sorgten. Gegen Jugendliche, die sich auf dem Schulareal treffen, sei nichts einzuwenden, schreibt Gemeinderat Andreas Hängärtner im ­Rüegsauer Informationsblatt.

Trotzdem werden die Regeln bei der Benützung von öffentlichen Anlagen regelmässig missachtet: «Rund um den 1. August wurden durch das unerlaubte Abbrennen von Feuerwerkskörpern zahlreiche Schulinfrastrukturen und Sportanlagen beschädigt», sagt Gemeindepräsident Fritz Rüfenacht. «Es war ein Chaos, überall lagen Zigarettenstummel, Abfall und Glasflaschen herum», fügt er an. Auch Anwohner hätten sich bezüglich Lärm und des Nichteinhaltens der Nachtruhe bei der Gemeinde beschwert. Laute Musik, Dreck und Sachbeschädigungen führen seit drei Jahren zu Problemen: 2014 vermüllten Jugendliche die Schul- und Sportanlage, schmierten Sprüche an die Wände und sägten Bäume um. Auch Alkohol- und Cannabisdelikte waren ein Thema (wir berichteten).

Massiver Sachschaden

Die Störenfriede verursachten dabei Sachschäden in Höhe von mehreren Tausend Franken. Der Gemeinderat reagierte auf die Vandalenakte beim Schulhaus und engagierte einen Sicherheitsdienst. Die Broncos Security AG markiert seither auf nächtlichen Kontrollgängen regelmässig ihre Präsenz in der Gemeinde. Zwischenzeitlich habe man mit anderen Gemeinden zusammengearbeitet und konnte so Kosten sparen. Heute kombiniere man die Sicherheitseinsätze aber nicht mehr, sagt Rüfenacht.

Regelmässige Kontrollgänge

Probleme gebe es hauptsächlich während Wochenenden, Ferien und Feiertagen. Deshalb finden die Kontrollgänge jeweils von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag statt. Kurz vor dem Eindunkeln beginnen die Sicherheitsleute ihre nächt­liche Patrouille: «Schul- und Sportanlagen, Coop, Raiffeisenbank und der Spielplatz Rüegsauschachen an der Emme werden auf Unruhestifter kontrolliert», erklärt Rüfenacht.

Nach den Vorfällen im August hat der Gemeinderat die Präsenz des Sicherheitspersonals erhöht. Seither konnten grössere Sachbeschädigungen verhindert werden. «Wahrscheinlich müssen die Kontrollgänge in den nächsten Wochen wieder regelmässiger durchgeführt werden», denn die Herbstferien stehen vor der Tür. «Wir warten aber noch ab und erhöhen falls notwendig die Präsenz der Broncos», sagt Rüfenacht. (Berner Zeitung)