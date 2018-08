Rohrleitungsbruch bringt Kantonsstrasse zum Einsturz

Weil Wasser die Strasse flutete, wurde die Feuerwehr Wynigen-Rumendingen gegen 2.30 Uhr alarmiert. Zu zweit seien sie in dieser Samstagnacht ausgerückt, sagt Einsatzleiter Christoph Rychard. An der Kappelenstrasse, die im Zentrum von Wynigen von der Hauptstrasse abzweigt, sei viel Wasser ausgetreten. Die Vermutung lag nahe: ein Rohrleitungsbruch.

Schnell wurde der Brunnenmeister aufgeboten, um die Ringleitung trockenzulegen. Davon betroffen waren vier Wohnungen sowie elf weitere Liegenschaften, wobei die meisten Bewohner das erst am Samstagmorgen bemerkt haben dürften. Laut Brunnenmeister Peter Schertenleib liefen 250 000 Liter Wasser aus; die betroffenen Haushalte seien ab Samstagnachmittag über ein Provisorium versorgt worden. Alle bis auf zwei, die explizit bis zur Reparatur am heutigen Morgen darauf verzichtet hatten – weil ein Brunnen unmittelbar vor den Liegenschaften sie mit Wasser versorgte.

Ausserdem, so Schertenleib, seien die Duschen in der Turnhalle zur Verfügung gestanden.Am Sonntagmorgen folgte dann der nächste Einsatz der Feuerwehr an der Kantons­strasse: Offenbar hatte das Wasser die Strasse unterspült, worauf sie einseitig gesperrt werden musste. Am späteren Abend brach die Strasse dann über der unterspülten Stelle ein. (cd/qsc)