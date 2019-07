Rega fliegt Velofahrer ins Spital

Auf der Lochbachbrücke in Oberburg ereignete sich am Sonntagnachmittag um 15.40 Uhr ein schwerer Selbstunfall. Ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Bern zufolge sei ein Velofahrer auf der Lochbachbrücke in Richtung Lochbach unterwegs gewesen, als er aus noch zu klärenden Gründen stürzte. Der 74-jährige Mann wurde beim Unfall schwer verletzt. Mehrere Passanten hätten dem Verunfallten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe geleistet. Nach der Erstversorgung vor Ort durch ein Ambulanzteam sei der Mann mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen worden. «Weitere Ermittlungen zum Unfall sind im Gang», teilte die Kantonspolizei in einem Communiqué mit.