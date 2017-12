In Zeitlupe bewegen sich die Gestalten in weissen Schutzanzügen aufeinander zu, auf den Schultern tragen sie Bruchstücke des Internets aus Papiermaché. Stück für Stück setzen sie dieses zu einem Ganzen zusammen. Plötzlich kommt Leben in die Meute. Die Figuren hüpfen und zerstreuen sich nach einem lauten Knall in alle Richtungen.

Die Schüler der Oberstufe Gsteighof haben die App Musi­cally inszeniert. Eine App, mit der sich die Jugendlichen selbst filmen und eigene Musikclips produzieren. Eine Selbstinszenierung in der virtuellen Welt, die für die Teenager zum Alltag gehört.

Schauspielerin Michèle Wächter und Szenografin Marie-Isabel Vogel haben das Projekt Virtu-reell ins Leben gerufen. «Wir wollen die virtuelle Welt aus der elektronischen Kiste holen und sie sinnlich erlebbar machen», sagt Wächter. Mit diesem Projekt haben sie den Wettbewerb tête-à-tête gewonnen: Eine Ausschreibung des Amts für Kultur und Kultur­förderung sowie der Erziehungsdirektion.

Idee kam im Tram

Die Idee für das Projekt entstand bei einer Tramfahrt. Sie hätten Jugendliche beobachtet, die gebannt aufs Handy gestartet hätten, berichtet Vogel. «Sie waren so leise, obwohl man in diesem Alter doch laut und lebendig sein sollte!»

«Am liebsten mag ich Youtube, dort findet man alles», meint der 12-Jährige Jan Aeschlimann von der Oberstufe Gsteighof. Ebenso möchte er Instagram, Snapchat oder Whatsapp nicht missen. Und Whatsapp war im Projekt Thema.

Die Jugendlichen haben einen Chat auf eine lange Papierrolle notiert. Sie hätten viel gekichert und ganz wie in der virtuellen Welt auch Fluchworte auf­ge- schrieben, sagt Vogel. Darauf hätten sie ihre Konversationen vorgelesen, und da sei es manchen schon etwas peinlich gewesen. «Schimpfworte schreiben sich halt leichter, als sie ausgesprochen sind.»

Solche Erkenntnisse wollen die Theaterfrauen mit dem Projekt vermitteln. Bis Juni werden die Schüler nun ihre virtuelle Welt Stück für Stück greifbar machen. In der Abschlussausstellung soll dann das ganze Netzwerk auf dem Schulareal ausgelegt und sichtbar werden. (Berner Zeitung)