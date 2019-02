Die Postfiliale in Bätterkinden geht Mitte Juni zu. Danach können Postgeschäfte nebenan im Coop erledigt werden. Quelle: Google Streetview.

Die Poststelle in Bätterkinden wird geschlossen. Dies teilte das Unternehmen am Montag mit. Bereits an einem Dialoganlass Ende Oktober 2017 zeichnete sich dieses Szenario ab. In Zukunft können die Bätterkinder ihre Postgeschäfte gleich nebenan in der Coop-Filiale an der Kyburgstrasse erledigen.