Raubüberfall: Kioskangestellter in Utzenstorf mit Messer bedroht

Am Sonntagabend gegen 20 Uhr wurde an der Bahnhofstrasse in Utzenstorf ein Kiosk überfallen. Zwei Männer betraten den Kiosk, bedrohten den Angestellten mit einem Messer und forderten die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der Angestellte den Forderungen nachgekommen war, flüchteten die Täter mit der Beute mutmasslich auf zwei Velos in unbekannte Richtung. Das Opfer blieb laut Polizeiangaben beim Vorfall unverletzt.