Ramsei: Keine freie Sicht

Wer im vergangenen Jahr mit dem Zug zwischen Langnau, Burgdorf und Sumiswald unterwegs war, hat es mitbekommen: Auch am Bahnhof Ramsei wurde gebaut. Laut der BLS sind die Hauptarbeiten abgeschlossen. Ganz fertig ist das Projekt noch nicht. Geplant ist, dass auch die Fachdienste, die vorher in Ramsei stationiert waren, in einen neuen Unterhaltsstützpunkt in Hasle ziehen.

Dies ist aber erst im Oktober der Fall. Bis dahin sind die Mitarbeitenden noch in Baucontainern untergebracht. Erst danach können die Fertigstellungsarbeiten am Bahnhof aus­geführt werden. Dies wird spätestens Anfang 2019 der Fall sein.

Das Geländer ist im Weg

Etwas anderes wird die BLS in Ramsei auch noch beschäftigen: das Verkehrskonzept. Neu gibt es nur noch eine Ausfahrt aus dem Bahnhof. Sie liegt am Rand des Areals in Richtung Burgdorf, etwas unterhalb der Parkplätze. Wer nach Burgdorf abbiegen will, hat es womöglich schon gemerkt: Das Geländer verdeckt die Sicht auf den aus Langnau herkommenden Verkehr.

«Die Rückmeldungen zur Verkehrsführung haben wir erhalten», sagt Mediensprecherin Helen Soltermann. «Zusammen mit dem Strasseninspektorat Kanton Bern werden wir die nötigen Optimierungen vornehmen.» (Berner Zeitung)