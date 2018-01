Problem erkannt, aber nicht gelöst

Vor zwei Jahren waren noch 33 Prozent der Waldflächen im Wildraum 5 rot eingefärbt. Auf der Karte zum Wildschadengutachten 2017 des kantonalen Amtes für Wald sind es mittlerweile aber 41 Prozent. Während über den ganzen Kanton gesehen auf 10 Prozent der Waldfläche eine «untragbare» Situation herrscht, ist im Napf­gebiet also fast die Hälfte des Waldes davon betroffen. «Untragbar» heisst, dass das Wild so stark an jungen Pflanzen knabbert, dass bestimmte Baumarten nicht mehr in ausreichendem Mass nachwachsen können. Konkret ist es vorab das Reh, das insbesondere der Weisstanne ein ungestörtes Aufwachsen verunmöglicht, indem es die jungen Triebe frisst. Das Problem ist nicht neu.

Die betroffenen Waldbesitzer beobachten die zunehmenden Wildschäden mit Sorge. «Jahrelang versuchte man, politisch Druck zu machen», sagt Beat Zaugg. Er ist Geschäftsführer der Emmentaler Wald und Holz GmbH, einer Organisation der Waldbesitzer. So wurde etwa gefordert, dass das Reh in den betroffenen Gebieten stärker bejagt würde.

Für Herbst 2016 hatte für den Wildraum 5 das kantonale Jagdinspektorat 680 Rehe zum Abschuss freigegeben, 698 wurden gemäss dem Jahresbericht erlegt. In den Jahren zuvor war regelmässig das Gegenteil der Fall, die Jäger erfüllten ihr Soll bei weitem nicht. Noch ist nicht bekannt, wie gut die Jagdplanung 2017 mit den Treffern der Grünröcke übereinstimmt. Diese Zahlen gibt der Jagdinspektor erst im Frühling bekannt.

Ein zusätzlicher Jagdtag?

Die Volkswirtschaftsdirektion erwähnt verschiedene Massnahmen, um die vom Wild verursachten Schäden zu minimieren. «In der vergangenen Jagdsaison konnten Jagdgruppen in roten Zonen zusammengeschlossen werden», schreibt sie etwa. Die Auswertung werde im Frühling in die neue Jagdplanung einfliessen.

Zudem wird darüber diskutiert, ob nebst Montag, Mittwoch und Samstag künftig auch am Donnerstag Jagd auf das Reh gemacht werden darf. Voraussichtlich werde dies auf die kommende Jagdsaison eingeführt, lässt die Volkswirtschaftsdirektion über ihre Medienstelle ausrichten. Und sie verweist auf die Wildtierschutzverordnung, die aktuell in Tranchen revidiert werde, «um Störungen zu minimieren».

Appell für mehr Ruhe

Nicht allein die Rehdichte ist laut dem Kanton schuld daran, dass immer mehr junge Weisstannen keine Zukunft haben. Ein anderer Faktor sei, dass das Wild gestört werde. Das kann Förster Beat Zaugg nachvollziehen. Ge­rade die Schneeschuhwanderer würden heute in Gebiete vordringen, in denen die Rehe früher ihre Ruhe hatten. «Weil sie dauernd aufgescheucht werden, brauchen sie auch im Winter mehr Nahrung», gibt er zu bedenken.

Im Jahresbericht 2016 stellte das Jagdinspektorat fest, dass das vom Gesetzgeber eingeräumte Potenzial zu einem besseren Schutz des Wildes nicht genutzt werde. Mit der Revision der Wildtierschutzverordnung wäre es laut dem Inspektorat denkbar, störende Aktivitäten aus den Bereichen Freizeit, Sport, Tourismus und Militär einzuschränken sowie für Hunde den Leinenzwang und mit markierten Routen sogenannte Weggebote einzuführen.

«Störungsarme Wildschutzgebiete können wesentlich dazu beitragen, Wildschäden am Wald zu vermindern», steht in dem Jahresbericht. Letztes Jahr haben das Amt für Wald und das Jagdinspektorat denn auch ein gemeinsames ­Projekt lanciert. «Dort, wo der Wildeinfluss seit längerem untragbar ist, sollen sogenannte Wald-Wild-Konzepte ausgear­beitet werden, die konkrete gemeinsame Massnahmen festlegen», schreibt die Volkswirtschaftsdirektion.

Holzen und aufwerten

«Die Waldbesitzer setzen Hoffnungen in dieses Projekt», sagt Beat Zaugg. Es sind einerseits ökonomische Gründe, weshalb sie keine Freude haben, wenn sich die Weisstanne nicht mehr natürlich verjüngt. Andererseits würde aus ihrem Verschwinden ein Problem erwachsen, von dem die ganze Gesellschaft betroffen wäre. Die Weisstanne leistet mit ihren tief greifenden Wurzeln einen wichtigen Beitrag zur Hangsicherung und zum Hochwasserschutz.

Die wichtigste Massnahme zum Erhalt der Weisstanne besteht laut dem Amt für Wald in einer aktiven Waldbewirtschaftung, also in einem regelmässigen Holzschlag: «Dadurch werden kleinflächig abwechslungsreiche Lebensräume geschaffen.» Das Programm «Nachhaltige Waldwirtschaft BE» ziele auf zukunftsfähige Bewirtschaftungsstrukturen ab, was dem Wild in­direkt zu besseren Lebensräumen verhelfe. Auch legt das Programm den Fokus auf die Waldränder, die so aufgewertet werden, dass sie dem Reh einen besseren Übertritt vom Wald ins offene Land ermöglichen.

Wenn das Reh Gras frisst, hat es weniger Appetit auf Tannenknospen. Und wenn man es in Ruhe liesse, würde es sich nicht im tiefen Wald ernähren. «Das Reh wäre eigentlich ein Steppentier», sagt Beat Zaugg. (Berner Zeitung)