Polizei überführt Fackelzünder

Es war am 11. Januar dieses Jahres, als in Langnau am Eishockeyspiel SCL Tigers - EHC Biel im Gästesektor unmittelbar vor Spielbeginn mehrere Handlichtfackeln gezündet wurden.

Nun konnte die Kantonspolizei Bern einen der Missetäter identifizieren: Unter anderem anhand des vorhandenen Bildmaterials konnte ein 25-jähriger Mann überführt werden, heisst es in einem Communiqué vom Freitagmorgen.

Der Mann wird sich wegen Widerhandlung gegen das Sprengstoffgesetz sowie wegen Widerhandlung gegen das Vermummungsverbot vor der Justiz verantworten müssen. Weitere Abklärungen betreffend einem Rayonverbot sind im Gang.