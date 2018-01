Politisch motivierte Alphornklänge

Die Winterstürme machten zwar gerade Pause, und der Himmel blieb ebenfalls trocken. Trotzdem herrschten nicht die idealsten Bedingungen für ein Platzkonzert, als I Cornuti auf dem Langnauer Hirschenplatz ihre Alphörner auspackten. Man hätte sich höhere Temperaturen gewünscht.

Doch dem Lehrer Hans Stettler, dem Grafiker Reto Mettler und dem Rentner Christian Lehmann ist momentan sowieso nicht warm ums Herz. Jedenfalls nicht, wenn sie an die nächste Volksabstimmung denken. Am 4. März stimmt das Schweizervolk über die No-Billag-Initiative ab. Aus Sorge um die Auswirkungen bei einem Ja haben die drei beschlossen, eine kleine Tournee zu starten.

«Ich kann mich nicht erinnern, je über eine Vorlage abgestimmt zu haben, die einen so grossen Schaden anrichten könnte in unserem Land, wie es der Fall wäre, wenn diese angenommen würde», erklärt Reto Mettler ihr Enga­gement.

Hören und lesen

Während die drei Cornuti-Bläser ihren Alphörnern Melodien verschiedener Stilrichtungen entlocken, bleiben mehrere Dutzend Frauen und Männer stehen und hören zu. Auf einem Transparent können sie lesen, was die drei einheimischen Künstler auf dem Herzen haben: Es ist die Angst, dass mit der Abschaffung der ­Billag-Gebühren, «eine Grundlage unserer Demokratie» zerstört würde.

Sie meinen den unabhängigen Journalismus und die freie Meinungsbildung in der Bevöl­kerung. «Wenn Information zum Geschäft privater Player wird, entscheidet der Profit über unsere Radio- und Fernsehprogramme», schreiben sie und sind überzeugt: «Randregionen haben das Nachsehen.»

Für Reto Mettler ist klar, dass das wirtschaftlich zu wenig starke Emmental nicht in der Lage wäre, genügend Werbeeinnahmen zu generieren, damit hier weiterhin ein Lokalradio betrieben werden könnte. «Abstimmungen und Wahlen werden käuflich», befürchten Stettler, Lehmann und Mettler. Und deshalb spielen sie.

Aktion gegen die Ohnmacht

«Es ist ein gutes Gefühl, irgendwie tätig werden zu können», sagt Reto Mettler. Indem sie der Kälte zum Trotz in ihre urschweizerischen Instrumente blasen, könnten sie etwas tun «gegen die Ohnmacht, die man empfindet, wenn plötzlich in der Schweiz populistische Abstimmungen gewonnen werden», wie das in jüngster Vergangenheit der Fall gewesen sei. Jetzt gehe es um die Zukunft des Landes, nicht bloss um die Zukunft der Medien, sagt er. «Ich hoffe, dass wir nicht die Einzigen bleiben, die aktiv werden.»

I Cornuti lassen es bei dem gut halbstündigen Konzert auf dem Langnauer Hirschenplatz nicht bewenden. Sie werden auch in Burgdorf, Thun und Bern aufspielen.

Eigentlich hätten sie ihre Tournee nach der Premiere in Langnau in Bern fortsetzen wollen. Aber während die ganz wichtigen Damen und Herren dieser Welt am WEF in Davos weilen, seien in Bern politische Aktionen vollständig verboten, so musste sich Reto Mettler belehren lassen. Deshalb kommt nun zunächst Burgdorf an die Reihe.

I Cornuti spielen noch an folgenden Orten: heute Freitag, 16 Uhr, Mergele, Burg­dorf; Samstag, 20. 1., 15.15 Uhr, Bälliz, Thun; Samstag, 3. 2., 9.45 Uhr, Kornhausplatz, Bern; Samstag, 10. Februar, 9.30 Uhr, Hirschenplatz, Langnau. (Berner Zeitung)