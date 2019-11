Plötzlich doch noch eine Kampfwahl

Es soll nun doch nicht einfach der Zufall entscheiden, wer künftig den Gemeinderat von Rüderswil komplettiert. Am kommenden Sonntag hat das Volk die Wahl zwischen Franz Urs Schmid (Bürgerforum) und Peter Berger (BDP). Noch vor einem Monat sah es ganz anders aus. Nach dem Rücktritt von Daniel Rösch, fand seine Partei, die BDP, nicht innert vorgegebener Frist einen Ersatzkandidaten. Der Gemeinderat konnte also keinen Nachfolger für den Rest der laufenden Legislatur bestimmen. Also wurden, so will es das Rüderswiler Reglement, Urnenwahlen angeordnet. Die Gemeindeverwaltung verschickte leere Stimmzettel auf die nun die Namen «beliebig wählbarer Personen» geschrieben werden können. Es hätte also gut sein können, dass am Sonntag, 17. November, jemand in den Gemeinderat erkoren worden wäre, der gar nichts von einer Kandidatur wusste. Denn als gewählt gilt bei diesem Urnengang, wer am meisten Stimmen erzielt hat.