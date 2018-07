Pläne für den Bärenplatz stossen auf Kritik

«Mit seiner Banalität würde dieses Bauwerk den Dorfkern Langnaus in unverantwortlicher Weise entwerten.» Beim Verein Dorfbild Langnau ist das Richtprojekt Zentrum Bärenplatz durchge­fallen. Das machen die Mitglieder im Rahmen des öffentlichen Mitwirkungsverfahrens deutlich.

Die Frist für Eingaben ist ab­gelaufen. Laut Bernhard Gerber (SVP) sind auf der Bauverwaltung 27 Stellungnahmen eingegangen. Noch hatte der für die Planung zuständige Gemeinderat keine Gelegenheit, die Inhalte zu studieren.

Doch aus dem persönlichen Umfeld und gerade auch aus Kreisen des Gewerbes habe er viel Zustimmung erfahren zum Richtprojekt, das der Bevölkerung Mitte Juni vorgestellt wurde.

Verein verlangt Wettbewerb

In einer Zone mit Planungspflicht und einer Überbauungsordnung wird definiert, wie der Bärenplatz, der heute als Parkplatz genutzt wird, dereinst überbaut werden soll. Die iPlus AG hat das Areal seinerzeit der Migros abgekauft.

Hinter der Firma stehen Ortsansässige: die Werk Architekten und die Lehmann Baumanagement AG. Zur Erarbeitung des Richtprojekts mussten sie Gutachter und auch den kantonalen Denkmalpfleger beiziehen. So wollte es der Gemeinderat, da sich das Areal an einer zentralen, das Dorfbild prägenden Stelle befindet.

Doch die Mitsprache ausgewiesener Fachleute genügte dem Verein Dorfbild Langnau nicht. Früh schon hatte er einen Architektenwettbewerb verlangt. Jetzt wiederholt er diese Forderung: «Diesem Ort wird nur ein Wettbewerb mit qualifizierten Architekturbüros gerecht», schreibt er in seiner Mitwirkung.

Das im Gutachterverfahren erarbeitete Projekt sieht vor, auf dem heutigen Parkplatz zwei Gebäude aufzustellen. Ein kleineres soll den Raum zur Bernstrasse hin abschliessen, ein rund 30 Meter langes und 19 Meter hohes jenen entlang der Oberstrasse abgrenzen.

Es ist vor allem die Mächtigkeit dieses zweiten Gebäudes, das in der Bevölkerung zu reden gibt. Die Planer erklärten an der In­formationsversammlung zwar, dass es sich in Volumen und Gestaltung am Löwen orientiere, der einst auf diesem Platz gestanden habe. Doch der Verein kritisiert, «mit seiner Dominanz und der mangelnden Gestaltung» ent­werte es den historischen Bestand am Bärenplatz.

Häuser werden künftig höher

Auf die im Dorf oft gehörte Kritik, es werde ein viel zu hohes Haus geplant, sagt Gemeinderat Bernhard Gerber: «Wer so etwas sagt, ist noch nicht in der Neuzeit angekommen.»

Heute gehe es darum, sparsam mit Bauland um­zugehen. Aus Langnau werde nie ein Manhattan werden, versichert er, aber fortan werde eine deutlich höhere Ausnützung angestrebt.

Aber auch im Gebiet südlich des Bahnhofs, wo aktuell die erste Phase zur Erarbeitung einer Zone mit Planungspflicht läuft, werde über fünfgeschossige und und zum Teil noch höhere Gebäude gesprochen. «Die Leute werden noch erschrecken», sagt Gerber. «Aber heute wird halt einfach in die Höhe gebaut.»

Der Planungsverantwortliche geht auch nicht davon aus, «dass wir auf Feld eins zurückgehen und einen Wettbewerb durch­führen werden». Schliesslich habe die Denkmalpflege dem Gutachterverfahren zugestimmt, ­betont Gerber.

Mit dem vor­liegenden Richtprojekt sei ein «Kompromiss zwischen allen Interessen» ausgehandelt worden. Nun wird der Gemeinderat die Mitwirkungsantworten prüfen, sein Planwerk allenfalls anpassen und dann zur Vorprüfung an das Amt für Gemeinden und Raumordnung schicken.

Nach dem Gemeinderat wird das Parlament über die Genehmigung ent­scheiden. Sollte das fakultative Referendum dagegen ergriffen werden, käme die Vorlage sogar vors Volk. (Berner Zeitung)