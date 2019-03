Peter Stucki wird per sofort nicht mehr im Gemeinderat von Signau mitarbeiten. Er erkläre seinen Rücktritt mit gesundheitlichen Gründen, steht in einer Medienmitteilung. Auf Anfrage sagt Stucki, dass ihn eine Lungenembolie zu entsprechenden Überlegungen gezwungen habe. «Der Gemeinderat bedauert den Rücktritt von Peter Stucki ausserordentlich, hat aber für die Beweggründe vollstes Verständnis», steht in der Mitteilung weiter.