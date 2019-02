In der Bibliothek wird nicht nur gezählt, was über den Tisch geht, es werden auch Besucherzahlen ermittelt. Und so ist im Jahresbericht zu lesen, dass an jedem der 223 regulären Öffnungstage durchschnittlich 200 Personen die Räume in der Dorfmühle besuchten. 4399 Frauen und Männer waren Ende 2018 als Kundinnen und Kunden eingeschrieben. 1794 davon sind Auswärtige, also nicht in Langnau wohnhaft.

Familien mit einer Karte

Zwei Drittel der Bibliothekskunden sind weiblichen Geschlechts. Das heisst nun nicht, dass Frauen zwingend mehr lesen als Männer. Familien und Ehepaare nutzen häufig eine gemeinsame Kundenkarte. Natürlich gehören Schulklassen zur regelmässigen Klientel einer Bibliothek. 100 Klassen haben sie einmalig, wiederholt oder im Rahmen einer Projektwoche ausserhalb der normalen Öffnungszeiten besucht.

Immer mehr diene die Regionalbibliothek als Veranstaltungsort, heisst es im Jahresbericht. Zum Beispiel für Autorinnen und Autoren, die Lesungen veranstalten. Bei solch einem «Gastanlass» verzichten die Schreiber auf ein Honorar, dafür begleiten eine oder mehrere Bibliotheksmitarbeiterinnen den Event und offerieren einen kleinen Apéro.

2018 waren so etwa Heinz Dätwyler, Cornelia Isler oder die Emmentaler Vorlesemeister zu Besuch. Aber auch bei Literaturgesprächen oder Büchertalks funktioniert die Langnauer Bibliothek als Treffpunkt. Zum ersten Mal war im vergangenen Jahr auch das Berner Literaturfest vor Ort.