Ohne sie geht es nicht

Dennoch: Die Vorbereitungen für einen Playoff-Halbfinal nehmen einiges an Zeit in Anspruch. «Vorab gilt es die Bestellungen zusammenzustellen», erklärt Daniel Lüthi, und dabei ungefähr abzuschätzen, wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer den Weg in die Sporthalle finden werden. «Wir rechnen etwa mit 800 Fans», sagt Lüthi junior.

Vom Sport infiziert

Während Lüthi senior am Hotdoggerät die ersten Wienerli im Brötli über die Theke reicht –rund 250 Stück werden es an diesem Tag sein –, machen sich die Spieler unten auf dem Feld bereit. Die Sporthalle in ist mit 927 Fans mehr als gut gefüllt, und nicht nur die beiden Sportfans namens Lüthi beginnen zu fiebern.

«Wir sind vom Unihockey und vom Sport allgemein infiziert, ich mag heute keine Prognose abgeben», sagt Thomas Lüthi. Das Spiel läuft vorerst für den Heimclub. Als die Grün-Weissen nach dem zweiten Drittel 5:0 in Front liegen, hat der Gründungpräsident und Helfer ein breites Lachen im Gesicht.

Von Champagner kühl stellen will er indes nichts wissen. «Es kann noch viel passieren.» Recht hat das Unihockey-Urgestein: Der SV Wiler-Ersigen kommt ins Zittern und muss nach dem Ausgleichstreffer zum 5:5 in die Verlängerung.

Selbstbedienung

Wer jetzt Durst und Hunger hat, muss sich jetzt allenfalls selbst bedienen. Das Hotdoggerät bleibt verwaist. Vater und Sohn hält nichts mehr hinter der Theke. Das Spiel ist wichtiger als alle Wurst und alles Brot. Als den Einheimischen in der vierten Minute der Verlängerung der Siegtreffer gelingt, bebt die Halle, Fans und Helfer liegen sich in den Armen.

«Die Erleichterung ist riesig, so etwas habe ich noch nie erlebt», sagt Thomas Lüthi, als er den Würstlikocher wieder in Gang setzt und Fans und Helfer den Finaleinzug noch etwas feiern. «Dort ist alles offen, entscheiden wird die Tagesform», ist Daniel Lüthi überzeugt. Um 21 Uhr ist der Helfereinsatz zu Ende. Der Gegner im Final ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt.