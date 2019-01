Ohne künstliche Beschneiung läuft gar nichts, nicht in diesem bisher schneearmen Winter. In Betrieb ist derzeit kein anderer als der Kinderlift Bumbach – und das auch nur, weil da Schneekanonen für die nötigen Voraussetzungen sorgen. Jene in Schangnau sind bisher die einzigen Pisten, die im Emmental beschneit werden.