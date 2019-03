Das sportliche Angebot erschöpft sich aber natürlich nicht im Fussball. Volley- oder Basketball, Trampolinspringen oder Tischtennis stehen auch immer wieder auf dem Programm. Und einmal benutzten zwei Jungs Hula-Hoop-Ringe «und hatten Freude daran». Apropos Sport: Spielen die SCL Tigers daheim, haben die Midnight Games einen schweren Stand. Immer wieder vermerken die Coachs, dass wegen der Tigers weniger Teilnehmer erschienen seien.

Nur drei Besucher

Während der Stunden in der Turnhalle hören die Jungen auch gern Musik. Manchmal so laut, dass es sogar ihnen selber zu viel wird: «Die Musik war auch wie immer sehr gut, überschlug sich aber manchmal je nach Lied», ist etwa zu lesen. Oder: «Nachdem sich ein Juniorcoach eine Dezibel-App runtergeladen hat, wurde die Musik zwar nicht besser, jedoch leiser.»

Immer wieder Thema ist der Kiosk. Es gibt Abende, an denen die «Händler» beinahe überrannt werden, dann wieder solche, an denen niemand etwas kaufen mag. Entsprechend unterschiedlich sind die Einträge: «Der Kiosk lief sehr gut, wir verkauften sehr viel Apfelschorle und Schokoriegel.» Oder, leicht ironisch: «Um halb elf haben wir schon 20 Rappen am Kiosk eingenommen.»

Natürlich funktioniert nicht alles, und nicht alle halten sich immer an die Vorgaben. So haben sich an einem Abend ein paar Sechstklässler in die Halle geschlichen. Sie wurden freundlich, aber bestimmt nach Hause geschickt. Auch wer meint, seine Zigarette gleich vor der Tür rauchen zu dürfen, wird eines anderen belehrt.Alles in allem aber scheinen die Stunden in der Turnhalle friedlich, gemütlich und entspannt zu sein. Praktisch jeder Bericht hört positiv auf: «Es gab keine grösseren Zwischenfälle» oder «Es war im Grossen und Ganzen ein sehr gemütlicher Abend», notierten die Berichterstatter etwa.

Ein Wort noch zu den Erwachsenen: In der Regel sind sie tatsächlich nicht erwünscht. Und wenn, dann lassen sie sich die Gelegenheit entgehen: Am 24. November hatten die Coachs den jährlichen Apéro für Eltern, Freunde und die Nachbarschaft organisiert. Es erschienen gerade mal drei Personen.