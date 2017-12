Im Emmental kommt es zu einem Zusammenschluss zweier alteingesessener Kanzleien: Das Notariat, Advokatur- und Verwaltungsbüro Antener und Althaus in Langnau sowie das Notariat Haldimann in Sumiswald werden ab dem 1. Januar 2018 ihre Kräfte bündeln.

«Wir stehen schon seit längerer Zeit in Kontakt», erklärt der noch bis Ende dieses Jahres amtierende Gemeindepräsident von Langnau, Bernhard Antener. Und gibt ein Beispiel: Wenn ein Klient von Marianne Haldimann etwa bei einer Scheidung oder einem Erbstreit einen Rechts­anwalt benötige, übernehme er oft das Mandat.

Ein Stellvertreter

Doch das ist nicht der einzige Grund für die Fusion: «Durch die Zusammenarbeit ist auch die Stellvertretung gewährleistet», erklärt Marianne Haldimann, die seit rund dreissig Jahren das einzige Notariat in der Gemeinde Sumiswald führt.

Beide Standorte bleiben erhalten. «Ebenso die Dienstleistungen», fügt Antener hinzu und betont, dass die Liegenschaftsverwaltung wie bis anhin in Langnau geführt werde. Auch an der Mitarbeiterzahl ändere sich nichts. Am Standort Langnau sind zwölf Angestellte tätig, davon zwei Lehrlinge – in Sumiswald sind es dreizehn, inklusive zweier Auszubildenden.

Zudem steht Notar Lorenz Meister, der an beiden Standorten tätig sein wird, vor der Patentierung zum Rechtsanwalt. Antener ist dann nicht mehr der einzige Advokat im Team. Und das bringe Vorteile, sagt er. «Manchmal ist man froh, wenn man sich mit einem Berufskollegen austauschen kann.»

Schwierige Suche

Nicht zu unterschätzen bei einer Fusion ist die Wahl des Namens. «Wir haben lange gesucht», sagt Marianne Haldimann. Die Namen der Notare und Fürsprecher aneinanderreihen sei keine Option gewesen. «Wenn jemand aus der Kanzlei austreten würde, hätte das eine erneute Namensänderung zur Folge.» Aus diesem Grund heisst die Kanzlei nun: Landnotariat + Advokatur Langnau – Sumiswald. (Berner Zeitung)