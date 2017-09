«Nicht nur Nachbarn reklamieren»

Herr Dür, Sie haben das Referendum ergriffen, damit der Gemeinderat auf dem Alpina-Areal kein Bonusgeschoss bewilligen darf. Nur, bei der Abstimmung vom 24. September ist dies nicht Gegenstand der Vorlage. Was wollen Sie denn mit dem Volksentscheid erreichen?

Hansueli Dür: Ob ein Gebäude höher gebaut werden darf, entscheidet der Gemeinderat. Er kann einem Bauherrn bei einem guten Projekt ein Bonusgeschoss gewähren. Mit einem Volksentscheid wollen wir bewirken, dass auf dem Alpina-Areal so ein Bonusgeschoss nicht bewilligt werden darf. Sonst würde ein Monsterbauwerk entstehen, das eher einer Staumauer gleicht, nicht quartierverträglich ist und wegen seines Volumens das Stadtbild erheblich stört. Fällt der Volksentscheid zu unseren Gunsten aus, kann sich der Gemeinderat nicht darüber hinwegsetzen.

Mit einer Fotomontage macht das Referendumskomitee Stimmung gegen das Alpina-Projekt, das in der dargestellten Form nie gebaut werden wird.

Die Fotomontage illustriert, wie hoch und wie lang das Gebäude geplant ist. Es geht hier um einen Baukörper mit einer Höhe von 15 Metern und einer Länge von 70 Metern. Auch das Referendumskomitee sieht ein, dass im innerstädtischen Raum verdichtet gebaut werden muss. Allerdings muss auch bei verdichtetem Bauen das Stadtbild berücksichtigt werden und die Einfügung in das Quartier gegeben sein.

Haben Sie denn die Projektpläne gesehen?

Ja, wir haben diese gesehen. Rudolf Rast ist ein guter Architekt. Es wundert uns, dass er im Auftrag eines Bauherrn eine der­artige Kiste bauen muss. Der ­Gemeinderat kann das Bonus­geschoss nur bewilligen, wenn hochstehende Architektur vorliegt. Im Fall Alpina wäre das sicher nicht der Fall.

Sie kritisieren die Gebäudehöhe. Fakt ist aber, dass die unmittelbar danebenstehende alte Käsefabrik mindestens so hoch wie die geplante Überbauung ist.

Das ist schon richtig, aber die Umgebung verträgt den geplanten Neubau nicht auch noch. Wenn der Investor Ecoreal Immobilien-Anlagestiftung Zürich einen weiteren Renditebau hinstellen will, muss dies nicht unbedingt in dieser städtebaulich fragwürdigen Art geschehen. Wir fordern ja nicht eine Reduktion um mehrere Etagen, sondern nur um eine. Trotz dieser Redimensionierung könnte das Objekt dem Investor immer noch eine genügend hohe Rendite bringen.

Nach der Reduktion der Gebäudehöhe um eine Etage würden Sie von einem quartierverträg­lichen Bau sprechen?

Ja. Quartierverträglich ist das Alpina-Projekt, wenn es um das Bonusgeschoss auf vier Etagen reduziert wird. In diesem Fall wäre der Bau etwa gleich hoch wie die Wohnblocks im Quartier oder die Arche. Fünf Etagen wären sehr problematisch und für uns ganz klar nicht mehr quartierver­träglich.

Apropos quartierverträglich: Sie wohnen unmittelbar neben dem Alpina-Areal in einem halb­runden Haus, das inmitten alter Bausubstanz steht und wie ein Fremdkörper wirkt. Ist dieser Bau quartierverträglich?

Wir haben das Projekt über einen Zeitraum von eineinhalb Jahren zusammen mit der Denkmalpflege entwickelt. Erreicht haben wir genau das, was man muss: eine Verdichtung im innerstädtischen Raum. Dabei haben wir auch auf die Höhe Rücksicht genommen. Weil das Haus nicht in einer Zone mit Planungspflicht (ZPP) erbaut wurde, konnten wir nicht mit einem Bonusgeschoss rechnen. Der damalige Denkmalpfleger Jürg Schweizer und der Fachausschuss Bau- und Aussenraum­gestaltung der Stadt Burgdorf haben unser Haus als sehr gelungen bezeichnet.

Mit dem Referendum wollen Sie erreichen, dass das Alpina-Projekt eine Etage niedriger ­realisiert wird. Tun Sie dies, weil Sie als direkter Nachbar etwasweniger im Schatten leben ­wollen?

Es geht hier nicht um Schattenwurf oder persönliche Befindlichkeiten. Das Referendumskomitee setzt sich aus etwa 20 Personen aus der ganzen Stadt zusammen. Es hat auch solche, die an der Oberburgstrasse, der Bernstrasse, der Scheunenstrasse, in der Altstadt oder auf dem Gsteig wohnen und deshalb nicht vom Schattenwurf betroffen sind. Die 466 Personen, die das Referendum unterstützt haben, verteilen sich auf das ganze Stadtgebiet. Es sind also bei weitem nicht nur Nachbarn, die reklamieren.

Ist es nicht etwas seltsam, dass Sie als Architekt, der oft auch Pensionskassen als Bauherrinnen verpflichtet ist, den renditeoptimierten Hochbau kriti­sieren?

Ein Architekt ist nicht nur dem Bauherrn und der Rendite verpflichtet, sondern auch dem Städtebau, der Entwicklungs­planung und nicht zuletzt den historisch gewachsenen Baustrukturen und Gegebenheiten.

Was muss die Stadt tun, wenn sich der Souverän am 24. September auf Ihre Seite stellt und damit die vom Stadt- und vom Gemeinderat gutgeheissene Planung bachab schickt?

Der Gemeinderat erhält so die klare Botschaft, dass er beim Alpina-Projekt von einem Bonusgeschoss absehen muss. Wenn das Volk die Marschrichtung vorgibt, darf sich die Exekutive nicht aus ihrer Verantwortung stehlen. Burgdorf bekommt damit die Chance, in diesem Quartier Verdichtung vorzunehmen und dennoch die gewachsenen Strukturen nicht für viele Jahre zu verschandeln. (Berner Zeitung)