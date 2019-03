Letztes Jahr hatte Mutzner von einem enttäuschten Schangnauer den Auftrag entgegengenommen, zu prüfen, ob die Fusion der Raiffeisenbank Region Langnau und Umgebung mit jener im oberen Emmental rückgängig gemacht werden könnte. «Eine Unternehmensabspaltung ist ausgeschlossen, es müsste faktisch eine neue Bank gegründet werden», teilte Mutzner das Resultat seiner Recherchen mit.

Abspaltungsideen dürften also die Arbeit des neuen Verwaltungsratspräsidenten nicht belasten. Als Nachfolger von Marco Mutzner wählte die Versammlung Fritz Minder aus Lauperswil.

Es fehlen noch 5 Millionen

Erklärtes Ziel der Verantwortlichen ist es, mit der Raiffeisenbank Oberes Emmental auch in Zukunft eigenständig zu bleiben. Letztes Jahr sei der Verwaltungsrat von umliegenden Banken angefragt worden, ob weitere Fusionen ein Thema sein könnten, sagte Mutzner. «Wir sehen keinen Handlungsbedarf für weitere Zusammenschlüsse», lautete die Antwort.

Will die Bank eigenständig bleiben, muss sie aber gesetzliche Vorgaben in Bezug auf die Eigenkapitaldecke erfüllen. In diesem Punkt hat sie sich gegenüber 2017 verbessert. Sie konnte den Fehlbetrag von 8 Millionen auf 5,1 Millionen Franken reduzieren, wie Bankleitungsmitglied Josef Hamburger mitteilte.

Letztes Jahr beschloss der Verwaltungsrat, dass die Genossenschafter mehrere Anteilscheine (bis zu zehn) zeichnen können. Damit erhöhte sich das Genossenschaftskapital um über 70 Prozent. Weil das noch nicht reiche, werde der Rat über eine noch stärkere Mehrfachzeichnung diskutieren. Verzinst wird das Geld mit 2 Prozent, wie die Generalversammlung beschloss.

Hörnli in dierJakob-Galerie

Rund 600 Personen hatten sich für die GV in der Ilfishalle angemeldet. Das waren weniger als im Vorjahr und somit eine Enttäuschung für die Bankleitung. Denn sie hatte sich etwas Besonderes überlegt: Sie wollte auch die jungen Kunden zur Teilnahme motivieren und lud sie zu einer Disco ein, wofür der Kühni-Treff reserviert war. 1300 Briefe seien an 18- bis 26-Jährige verschickt worden, 31 Anmeldungen seien eingegangen, sagte Reto Müller, Vorsitzender der Bankleitung. Der Kühni-Treff blieb also zu.

Weil die GV wegen der Discoidee nun nicht unter der Woche, sondern am Freitagabend stattfand, gingen die Organisatoren ganz allgemein von mehr Anmeldungen aus und reservierten nebst dem Tigersaal auch die Jakob-Galerie. Diesmal wurden die Genossenschafter also nicht in engen Verhältnissen bedient. In der Jakob-Galerie sassen jene, die sich für Hörnli und Gehacktes angemeldet hatten. Im Tigersaal gab es in der einen Hälfte Hamburger, in der anderen Fondue.