Neuer Eggiwiler Pfarrer gewählt

Simon Taverna ist der neue ­Pfarrer von Eggiwil und Signau. Während in Signau der Kirchgemeinderat selbst abschliessend den Pfarrer wählen konnte, wurde in Eggiwil eine ausserordent­liche Kirchgemeindeversammlung einberufen.

Christine Jenni, Kirchgemeinderatspräsidentin, berichtete, dass im Vorfeld eine Pfarrwahlkommission eingesetzt wurde, die aus Pfarrpersonen und Delegationen der beiden Kirchgemeinden zusammengesetzt war.

Nach mehrmaliger Stellenausschreibung konnten drei Kandidaten zu Vorstellungsgesprächen eingeladen werden. Simon Taverna, der im bündnerischen Malans aufgewachsen ist, überzeugte im Gespräch. Deshalb wurde er von der Kommission zur Wahl vorgeschlagen.

Schon während seiner Kindheit hatte Simon Taverna den Wunsch, den Beruf des Pfarrers zu ergreifen. Der 36-Jährige wohnt mit seiner Familie in Niederwangen. Vor rund zwei Jahren absolvierte er in der Kirchgemeinde Signau ein Praktikum. Simon Taverna tritt sein Amt am 1. Januar 2019 an. Dazu schaffen die Kirchgemeinden Eggiwil und Signau gemeinsam eine Teilzeitstelle von 50 Prozent. (cme)