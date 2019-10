Neue Strategien für KMU

«Das Unternehmertum ist tief verankert bei Raiffeisen», sagte Thomas Rauber, Verwaltungsrat von RaiffeisenSchweiz und Verwaltungsratspräsident der Raiffeisenbank Freiburg-Ost, bei der Eröffnung des schweizweit fünften Unternehmerzentrums im ehemaligen Aebi-Areal in Burgdorf. Eines der Kernanliegen sei es, Schweizer KMU so zu begleiten, dass sie in einer Welt, die durch immer schnelleren Wandel geprägt sei, ihre vielfältigen Herausforderungen erfolgreich gestalten könnten. Die Raiffeisen-Unternehmerzentren (RUZ) würden diese genossenschaftlich geprägte Ausrichtung perfekt unterstützen, betonte Rauber.