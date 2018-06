Nervenkitzel im Heimatdorf

«Entschuldigung. Bin etwas knapp dran, wird etwas später», heisst es in der SMS. Doch schon fünf Minuten nach dem vereinbarten Interviewtermin fährt Roger Bucher bei der reformierten Kirche in Langnau vor. Er steigt aus dem Auto, läuft mit schnellen Schritten die Treppe zum Vorplatz hoch. Unter dem Arm trägt er einen Stapel ­Notenblätter. Denn an diesem Tag findet die letzte Probe vor dem Konzert mit dem Titel «Sommernächte» statt.

Hinter dem Anlass steht das «Langnauer Orchester», dessen Leitung Christoph Metzger hat. Von ihm wurde Roger Bucher auch als Gastsänger engagiert. Für Bucher ist es ein Heimspiel, er ist in Langnau aufgewachsen. «Hier singen zu dürfen, freut mich besonders.»

Der 36-Jährige weiss aber auch aus Erfahrung, dass der Auftritt am Samstagabend in seinem Heimatdorf sein Nervenkostüm stärker strapazieren wird, als wenn er beispielsweise im KKL in Luzern vor 1700 Zuschauern auf der Bühne steht. «Wenn ich ins Publikum schaue und viele bekannte Gesichter entdecke, will ich es erst recht gut machen», erklärt Bucher.

Schmetternde Bläser

Singen wird der Bariton «Lieder eines fahrenden Gesellen» vom österreichischen Komponisten Gustav Mahler (1860–1911). Bereits im letzten Jahr hat er den Block mit vier Liedern an einem Konzertabend in Langnau vorgetragen, begleitet hat ihn damals Christoph Metzger am Klavier. Diesmal ist es das 45-köpfige Langnauer Orchester. «In der Orchesterfassung ist das Werk noch viel farbiger», sagt Bucher. Die schmetternden Bläser würden die pure Tragik unterstreichen. Und wenn die Querflöte spiele, höre man förmlich das Gezwitscher der Vögel.



«Was gibt es ­Schöneres, als ­seinen Liebes­kummer mit Musik zu verarbeiten.»



Roger Bucher

Bariton

Doch was so bunt daherkommt, bedeutet für die Musikerinnen und Musiker höchste Konzentration. Und Bucher räumt ein: «Die Lieder verlangen mir alles ab.» Um diese Aussage zu unterstreichen, nimmt er aus dem Mäppli ein Notenblatt. In gekonntem Bühnendeutsch liest er vor: «Wenn mein Schatz Hochzeit macht, fröhliche Hochzeit macht, Hab ich meinen traurigen Tag!» So der Anfangstext des ersten Liedes.

Doch bereits einige Zeilen später ist der ganze Kummer verflogen. «Vöglein süss! Vöglein süss! Du singst auf grüner Heide! Ach! Wie ist die Welt so schön!» Die Texte wie die Musik der vier Lieder seien ein Wechselbad der Gefühle. Von tieftraurig über melancholisch bis überglücklich; die ganze Gefühlswelt werde in gerade mal 15 Minuten durchlebt, so Bucher. Und genau das sei die Schwierigkeit. «Innert Sekunden von traurig auf überglücklich zu wechseln und umgekehrt.»

Unerwiderte Gefühle

Die Lieder, so erzählt Bucher, habe Mahler geschrieben, nach-dem er sich leidenschaftlich in eine junge Sopranistin verliebt hatte. Doch die Gefühle blieben unerwidert. So vertonte Mahler die Gedichte, die er für seine Angebetete geschrieben hatte. «Was gibt es Schöneres, als seinen Liebeskummer mit Musik zu verarbeiten», fragt Roger Bucher und lächelt. (Berner Zeitung)