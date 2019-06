Spielt das Radio Hits von Bruce Springsteen, Adele oder Luca Hänni, bekommen die Künstler Geld. Dafür sorgt in der Schweiz die Suisa. Sie treibt die Urheberrechtsgebühren ein. Je nach Anteil Musik am Gesamtprogramm hat der Sender Abgaben aus seinen Einnahmen zu entrichten. Doch was dient als Berechnungsgrundlage für die Einnahmen? Das ist vor dem Handelsgericht des Kantons Bern umstritten.