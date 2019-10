Musikladen zieht um

Wenn man in Burgdorf vor der Mühlestrasse 18 steht, kann man in grosser weisser Schrift geschrieben am Schaufenster lesen: Nach 24 Jahren in Burgdorf schliesst Hans-Ulrich Bernhard die Türen seines Musikladens. «Nun, da ich pensioniert bin, möchte ich mein Geschäft in meinem Wohnort Etzelkofen weiterführen», sagt Bernhard. Der Umzug werde im Dezember stattfinden. «Danach bin ich froh, wenn sich die Besucher ab dem ersten Dezember telefonisch voranmelden.» Die Dienstleistungen, der Verkauf und die Vermietung, die Reparatur und die Restauration von Streich- und Zupfinstrumenten,behält er bei.