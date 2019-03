Offiziell eröffnet wird der Erweiterungsbau des Museums Franz Gertsch am Sonntag im Beisein von Bundesrätin Simonetta Sommaruga, wie die Museumsverantwortlichen am Donnerstag bekanntgaben. Auch Gertsch, der am Freitag seinen 89. Geburtstag feiert, wird an der Eröffnung erwartet.