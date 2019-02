Ebenso knallige Farben, allen voran Rot. Auch Blumenmuster seien der letzte Schrei, und die Bundfaltenhose aus den Siebzigern erlebe ein Revival. Und welch gute Figur die wiederentdeckte Hose mit der am Vorderbund angesetzten Falte macht, zeigten junge Frauen und Männer an einer Modenschau in der Old Factory Lounge in Wasen.

Zu fetziger Livemusik der One Night Band präsentierten sie tragbare Mode für Junge und Junggebliebene. Bei den Röcken ist an dieser Stelle zu sagen: Mini ist out, es leben Midi und Maxi – die Knie sind also diese Saison bedeckt.

Ländlicher Charme

Präsentiert wurden die Kleider nicht etwa von professionellen Mannequins, sondern von Mitarbeiterinnen von Lüthi Look und deren Bekannten und Freunden, insgesamt sieben Frauen und sieben Männer mit unterschiedlichen Körper- und Konfektionsgrössen. Das Konzept «Amateur-Model» ist nicht nur sympathisch, es vermittelt auch die Botschaft: «Wir haben für jeden etwas.»

Ein Slogan, der sich längst herumgesprochen hat. Zu den Kunden von Lüthi Look zählen nicht nur Wäseler und Leute aus den Nachbargemeinden, sondern auch Männer und Frauen aus den angrenzenden Kantonen. Doch gerade für Neukunden ist es nicht einfach, das Modegeschäft zu finden. Dieses liegt nämlich nicht im Dorfkern, sondern abgelegen an der Strasse in Richtung Lüderenalp.

«Der ländliche Charme vermittelt Ruhe.»Brigitte Lüthi Freund, Inhaberin Lüthi Look

Doch Brigitte Lüthi Freund sieht die Lage nicht als Nachteil: «Der ländliche Charme vermittelt Ruhe.» Und diese ist ein weiterer Teil des Erfolges. Denn wer den langen Weg ins tiefe Emmental auf sich nimmt, der kommt nicht nur schnell, schnell vorbei. «Er hat Zeit und will sich persönlich beraten lassen», sagt die Inhaberin, die derzeit 16 Mitarbeiterinnen, davon drei Lernende, beschäftigt. Die Ehrlichkeit der Beratung werde sehr geschätzt und dank dem vielseitigen Sortiment mit interessanten Labels fänden Mann und Frau fast immer das passende Outfit, so Brigitte Lüthi Freund.

Der Boxenstopp

Zeit zieht sich wie ein roter Faden durch die Firmenphilosophie: Denn es bedeutet auch eine gute, erlebnisreiche Zeit haben. Shopping als Erlebnis statt einer gestressten, mühsamen Angelegenheit, lautet das Motto von Brigitte Lüthi Freund. So finden fast wöchentlich im Geschäft Lady Nights statt.