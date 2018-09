Mehrere Hüte zu tragen, ist problematisch

Das Begehren der Fraktion der Grünen ist weder aus dem Tierbuch, noch ist es revolutionär. Bereits 2007 forderte die Grüne Freie Liste, dass eine Anstellung bei der Stadt Burgdorf unvereinbar sein müsse mit einem Amt in der Exekutive oder der Legislative. Doch die Zeit war damals noch nicht reif für diese Einschränkung.

Seit dieser Woche pfeift der Wind jedoch in die andere Richtung. Mit 24 Ja zu 13 Nein, bei 1 Enthaltung, hat der Stadtrat am Montag eine Motion der Grünen gutgeheissen, die zwar nur die Wählbarkeit in den Gemeinderat regeln will. Aber sie bezieht neben «einfachen» Angestellten auch jene mit ein, die in der Geschäftsleitung von Betrieben sitzen, welche mehrheitlich der Stadt gehören – zum Beispiel die Localnet AG.

Warum haben die Grünen diese Motion eingereicht? «Im Vorfeld der Gemeindewahlen 2016 führte die heutige Regelung zu Unklarheiten – sowohl bei der Bevölkerung als auch bei den Kandidierenden», begründet die Partei ihren Vorstoss. Im Visier hat sie die Kandidatur von Bruno Rosser.

Er, der während 12 Jahren die Interessen der SVP im Stadtrat vertreten und dieses Gremium 2015 präsidiert hatte, war im November 2016 zu den Gemeinderatswahlen angetreten. Dass er Mitarbeiter der Einwohner- und Sicherheitsdirektion war und gleichzeitig für die Stadtregierung kandidierte, war sein gutes Recht. Die Gemeindeordnung sieht diesbezüglich keinerlei Einschränkungen vor.

Wer ist jetzt der Chef?

Doch was wäre passiert, wenn Bruno Rosser den Sprung in die Exekutive geschafft hätte? «Das hätte zu Problemen führen können, weil er als Stadtangestellter zwar Weisungsempfänger gewesen wäre, als Gemeinderat aber übergeordnete Geschäfte mitbestimmt und die Aufsicht über die Verwaltung ausgeübt hätte», erklärt Stadtschreiber Roman Schenk.

Ein Beispiel: Als Mitglied des Gemeinderates hätte Bruno Rosser die Anstellung seines Chefs oder das Budget der Einwohner- und Sicherheitsdirektion, in deren Dienst er ebenfalls steht, beeinflussen können – negativ oder positiv. Das Ressort Sicherheit und Einwohner hätte ihm nicht zugeteilt werden dürfen. Bei zahlreichen Geschäften hätte sich die Frage gestellt, ob er in den Ausstand treten müsse.

Angenehm wäre die berufliche Situation für Rosser nicht gewesen: Als Behördenmitglied wäre er seinem Chef Urs Lüthi über-, in seinem Job aber untergeordnet gewesen. Oder: Seine Arbeitskollegen hätten sich mit persönlichen Aussagen zurückgehalten, weil sie hätten vermeiden wollen, dass diese in den Gemeinderat getragen würden. Das Umgekehrte wäre natürlich ebenso möglich gewesen.

Die Doppelspurigkeiten

Und: Direkt mitbestimmen kann ein Gemeinderat auch bei Änderungen im Personalrecht, die die gesamte Mitarbeiterschaft betreffen. Egal, ob er in der Privatwirtschaft oder bei der Stadt arbeitet. «Es ist immer problematisch, wenn man mehrere Hüte trägt», sagt Schenk. Selbst wenn es rein rechtlich keinen Ausstandsgrund gebe, führe die Vermischung verschiedener Funktionen und Interessen stets zu Undurchsichtigkeit.

Diesem Negativum will der Stadtrat bereits bei den nächsten Gemeindewahlen im Jahr 2020 einen Riegel schieben. Betroffen wären dann auch Geschäftsleitungsmitglieder von Betrieben, an denen die Stadt mehrheitlich beteiligt ist. Aktuell trifft dies auf BDP-Fraktionsmitglied Urs Gnehm zu. Er ist Direktor des stadteigenen Energieversorgers Localnet AG. Obwohl Gnehm einen rechtlich ausgelagerten Betrieb führt, ist er im weiteren Sinn eine Art Mitglied der Stadtverwaltung.

Kritische Betrachter könnten sagen, auch als Mitglied der gesetzgebenden Behörde könne er, da keine Ausstandspflicht besteht, Sachgeschäfte mitbeeinflussen, die für die Localnet von besonderem Interesse sind oder die das Wohlergehen der Stadtangestellten betreffen.

Richter dürfen politisieren

Für Diskussionen sorgte in der Ratsdebatte, dass die Lehrerschaft von der neuen Regelung ausgenommen werden solle. Wohl werden Lehrerinnen und Lehrer von den jeweiligen Leitungen der Volksschulen in der Stadt gewählt, bezahlt werden sie aber mehrheitlich vom Kanton Bern. Zu Lohnmassnahmen bei den Lehrkräften hat eine Gemeinde, und im Fall von Burgdorf der Stadtrat, nichts zu sagen.

Umgekehrt haben die Lehrer keine Möglichkeit, an der Vorbereitung von Sachgeschäften des Stadtrates teilzunehmen beziehungsweise diese zu beeinflussen, wie das bei der Stadtverwaltung der Fall ist. Ob die Lehrerschaft bezüglich Unvereinbarkeit mit einem Exekutivamt in den gleichen Topf wie die klassischen Stadtangestellten geworfen wird, wird sich zeigen, wenn das Parlament die Vorlage des Gemeinderates berät. Wichtig ist: Die politischen Rechte – dazu gehört die Wählbarkeit – dürfen nur aus triftigen Gründen eingeschränkt werden.

Keine Einschränkungen wird es für Personen geben, die als kantonale Richter und Staatsanwälte arbeiten. Das war bereits so, als Gerichtspräsident Peter Urech für die FDP im Gemeinderat sass. Und es würde so bleiben, sollte Staatsanwalt und Stadtrat Marcel Meier für die SVP einen Sitz im Gemeinderat erobern wollen. Nicht so auf kantonaler Ebene: Der Gerichtsbarkeit kann nur angehören, wer nicht im bernischen Grossen Rat sitzt. So musste Walter Messerli (SVP, Interlaken) als Oberrichter zurücktreten, um ins Rathaus zu Bern einziehen zu können.

Das Volk hat das letzte Wort

Ein Blick über die Stadtgrenze zeigt, dass Burgdorf mit der jetzt verlangten Änderung der Gemeindeordnung kein Neuland betreten würde. In Ostermundigen kann nicht Exekutivmitglied werden, wer seinen Lohn von der Gemeinde bekommt. Lyss geht noch einen Schritt weiter: Stadtangestellte können weder in die Regierung noch ins Parlament. So weit wie die Seeländer wollen die Burgdorfer Grünen nicht gehen.

Dem hiesigen Gemeinderat steht es aber frei, dem Stadtrat eine Vorlage zu präsentieren, in welcher selbst Mitglieder der Legislative nicht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kommune Burgdorf sein dürfen. Das letzte Wort wird nach dem Stadtrat das Stimmvolk haben. Denn eine Änderung der Gemeindeordnung unterliegt dem obligatorischen Referendum. (Berner Zeitung)