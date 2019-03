Am Montag kurz nach 7 Uhr gingen bei der Kantonspolizei Bern drei Meldungen ein, wonach in Kirchberg an mehreren Autos Reifen zerstochen worden sind. Gemäss ersten Abklärungen sind mindestens acht Fahrzeuge betroffen, welche an der Ersigenstrasse und an der Hauptstrasse parkiert waren.