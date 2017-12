Mehr exportieren heisst mehr lagern

Der Name De Ligno AG ist neu für das Emmental. Doch die Firmen, die dahinterstehen, sind altbekannt. Es sind die Sägerei Brand in Zollbrück und das Säge- und Hobelwerk Reber in Langnau, ­deren Geschichten beide im 19. Jahrhundert ihren Anfang nahmen.

Als sich in der Familie Brand kein Nachfolger fand, wurde die Zollbrücker Firma auf den 1. Januar 2011 von der Oel-Pool AG in Suhr übernommen. Im gleichen Jahr wurden die erwähnten Emmentaler Firmen zur Brand Reber AG fusioniert. Anfang 2012 wurde auch die Heinz Steiner AG in Walkringen an Oel-Pool verkauft. Denn auch er habe keinen Nachfolger gehabt, der die Firma weitergeführt hätte, erklärt der 59-jährige Rolf Steiner.

Das Gleiche galt für die Sägerei Rüegsegger AG in Röthenbach, die 2015 hinzukam. Seit Herbst 2016 sind diese Schwestergesellschaften nun alle unter der Dachmarke De Ligno AG fusioniert. Auch ein Betrieb in Sugiez gehört dazu.In Walkringen ist die zentrale Administration aller fünf Standorte. Die De Ligno AG zählt insgesamt 125 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Abläufe verfeinern

In Zollbrück will die De Ligno AG gemäss einem Baugesuch ihren Betrieb mit einer nicht beheizten Sortier-, Stapel- und Lagerhalle erweitern. Zudem sind dort weitere Installationen und Erneuerungen geplant. «Es geht darum, die Arbeitsabläufe zu verbessern», erklärt Rolf Steiner. Denn in den letzten zehn bis zwölf Jahren sei dort kaum etwas verändert worden.

Der Betrieb in Zollbrück hat sich auf die Verarbeitung von Weisstanne spezialisiert. Während die meisten Sägereien Tannen mit nur 35 bis 40 Zentimetern Durchmesser schneiden könnten, kämen die Anlagen hier auch mit dreimal so dicken Stämmen zurecht, sagt Rolf Steiner. Am Rohstoff fehle es der Firma nicht, befinde sie sich doch mitten im Weisstannengebiet. «Wir haben immer mehr als genug.» Zur Hauptsache werden die Produkte für Ausschalungen beim Häuserbau verwendet.

Fünf bis sechs Container

Aber etwa 20 Prozent der in Zollbrück verarbeiteten Emmentaler Weisstannen treten jeweils eine weite Reise an: Sie werden nach Japan exportiert. Und zwar einesteils als Fishcake-Boards. Dies sind dünne Holzbrettchen, auf denen die Japaner eine Fisch­paste erwärmen. Dabei darf kein Harz austreten, da es sonst in die Paste eindringen würde. Ein Glück für die Emmentaler, dass diese Holzart in Japan nicht wächst.

Ein anderer Teil der Stämme reist jeweils in Form von sogenannten Grabstecken (Toba) ins Land der aufgehenden Sonne. Nicht Grabsteine würden in Japan an die Verstorbenen erinnern, erklärt Rolf Steiner, sondern Holzstecken mit besonderen Verzierungen. «Je länger der Stecken, desto reicher war der Verstorbene», erklärt er und fügt hinzu: «Das braucht Riesenmengen an Holz.» Jeden Monat würden fünf bis sechs Seefrachtcontainer voll von Zollbrück nach Japan exportiert.

(Berner Zeitung)