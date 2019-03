Mehr Platz für mehr Bikes

Seit 1988 besteht das Unternehmen von Fritz und Monika Brechbühl. Der erste Standort in der alten Schmiede im Leimen war bald zu klein. Deshalb wurde 1996 der Neubau in der Holzmatt bezogen.

Das Angebot an Motorrädern, Fahrrädern, E-Bikes und Bekleidung wird laufend erweitert. Weshalb in den letzten Jahren einige Anbauten vorgenommen wurden. Zurzeit beschäftigt das Unternehmen Mitarbeitende in zehn Vollzeitstellen und zwei Teilzeitstellen, so Remo Brechbühl, Sohn der Gründer und Marketingverantwortlicher, auf Anfrage.