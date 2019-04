Mehr Patienten, aber die Rechnung schliesst negativ ab

Das Spital Emmental hat noch nie so viele Patientinnen und Patienten behandelt wie im vergangenen Jahr, schreibt es in einer Mitteilung. 70'340 waren es an der Zahl und damit rund 2,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Davon wurden an den Standorten Burgdorf und Langnau 57'679 ambulant und 10'341 stationär behandelt. In der Psychiatrie waren es 2103 ambulante und 217 stationäre Patienten.