Mehr Natur im Naturschutzgebiet

Zwar wurde schon vor einiger Zeit mit Rodungsarbeiten begonnen, doch am Freitagmorgen versammelten sich am Emmeufer in Utzenstorf alle am Projekt beteiligten Personen zum Spatenstich für die Revitalisierung der Emme.

Der betroffene Perimeter in den Gemeinden Bätterkinden und Utzenstorf befindet sich im kantonalen Naturschutzgebiet und im nationalen Aueninventar. Das Hauptziel ist, dem Fluss mehr Freiraum zu geben und den Auenwald zu reaktivieren. Das etwa 6 Millionen Franken teure Vorhaben wird hauptsächlich finanziert durch den Bund (4,8 Millionen) sowie den Kanton (1 Million).