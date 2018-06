Mann nach Arbeitsunfall verstorben

Am Freitagnachmittag ist in Wasen (Gemeinde Sumiswald) ein Mann bei Mäharbeiten ums Leben gekommen. Gemäss Informationen der Kantonspolizei Bern war der Mann mit einem Motormäher mit Heuraupe in abschüssigem Gelände unterwegs, als er aus noch ungeklärten Gründen unter das Fahrzeug geriet und eingeklemmt wurde.

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte leisteten Drittpersonen Erste Hilfe. Trotz der Rettungsmassnahmen verstarb der Mann verstarb aber noch auf der Unfallstelle.

Beim Verstorbenen handelt sich um einen 75-jährigen Mann aus dem Kanton Bern. Im Einsatz standen neben verschiedenen Diensten der Kantonspolizei Bern Angehörige der Regiofeuerwehr Sumiswald, eine Rega-Crew sowie ein Ambulanzteam.

Die Kapo hat Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen. (pd/cef)