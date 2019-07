Mann beraubt und leicht verletzt

Am späteren Montagnachmittag, um circa 17.40 Uhr, ist an der Pestalozzistrasse in Burgdorf ein Mann von zwei Unbekannten beraubt worden. Gemäss aktuellen Erkenntnissen lief ein Mann die Mergeletreppe hinauf und ging von dort in Richtung Pestalozzistrasse. Im Bereich der Hausnummer 49 wurde er von zwei Personen unvermittelt angesprochen. «Die Täter gingen das Opfer in der Folge tätlich an und entwendeten Bargeld», schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung. Die beiden entfernten sich daraufhin zu Fuss in Richtung Mergeletreppe, wo sie gemäss Aussagen auf zwei weitere, ebenfalls unbekannte Personen trafen.