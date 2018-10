Manchmal hilft nur noch ein Schuss

Es ist Mittwoch. Die Jäger sind unterwegs. Für Wildhüter Fritz Dürig war es daher nicht einfach, einen Treffpunkt festzulegen. Denn an solchen Tagen weiss er noch weniger als sonst, wo die Spürnase seines Diensthundes gefragt sein wird.

Um acht Uhr an der verabredeten Stelle auf ihn wartend, mache ich mich also auf einen turbulenten, hektischen Tag gefasst und bin gespannt, wohin uns die erste schnelle Fahrt wohl bringen wird. Der 55-Jährige schlägt vor, noch kurz einen Kaffee zu trinken. «Wer weiss, ob dafür später Zeit sein wird.» Danach will er in Eggiwil ein Reh beurteilen und entscheiden, ob es verwertbar sei.

Meine Vorstellung vom Traumjob Wildhüter gerät ins Wanken.

Dann ein erster Anruf. Der Wildhüter-Kollege aus dem Gebiet um Grosshöchstetten ruft an. Eine Jagdgruppe bereitet den beiden «Anwälten der Wildtiere» Sorgen. Letzthin haben sie bei Grosshöchstetten ein Reh geschossen und den Kadaver einfach liegen gelassen. «Das ist nicht waidmännisch», sagt Dürig. Jetzt vermutet der Kollege, dass sich die Gruppe wieder im Gebiet zwischen Konolfingen und Münsingen aufhält. Dürig verspricht, ein Auge auf sie zu werfen.

Die Fleischqualität

Doch zuerst die Fleischschau: In einem gekühlten Raum hängen drei Rehe. Rasch ist Dürig klar, welches bezüglich Fleischqualität Zweifel weckte. Spuren an den Hinterbeinen verraten, warum der «schittere Bock» bloss rund sechs statt zehn Kilo Fleisch abwerfen würde. «Er hatte Durchfall.»

Dürig nimmt das Tier vom Haken, inspiziert mit einem Sackmesser das Gebiss und steckt dann seine Nase in die offene Bauchhöhle. Mehrmals. Meine Vorstellung vom Traumjob Wildhüter gerät ins Wanken. Aufgrund des Geruchs entscheidet Dürig, dass das Fleisch nicht verwertbar sei. Er wird dem Jäger eine neue Wildmarke zustellen. Das bedeutet, dass er ein weiteres Tier erlegen darf.

Eine halbe Stunde später steigen wir auf einer Anhöhe aus dem Auto und blicken hinunter auf Münsingen. Die Herbstsonne wärmt, Dürig öffnet die Hecktüre, damit auch die beiden Langhaarhunde die frische Luft geniessen können. Doch sowohl die alte Dame, die nur noch um des Mitfahrens willen mitfährt, als auch die einsatzbereite Aika bleiben brav drinnen sitzen.

Derweil lauscht ihr Chef. Wir horchen in die umliegenden Wälder. Aber wie wir auch warten, es tut sich nichts: kein Jagdgebell, kein Schuss, alles ruhig. Ab und zu klingelt Dürigs Telefon. Es sind Jäger, die sich für die neue Donnerstagsjagd anmelden.

Dann aber kommt Bewegung ins Geschehen. Ein Jäger meldet, auf einen Fuchs geschossen, ihn aber wohl verfehlt zu haben. Er ist unsicher. Dürig muss mit Aika eine Nachsuche starten. Also zurück nach Signau. Dürig bleibt ruhig. Gelassen befragt er den zerknirscht wirkenden jungen Mann, der mit zwei alten Hasen eine Jagdgruppe bildet.

Dann heisst er Aika aussteigen, montiert am Hals einen Sender und eine lange Suchleine. Zügig geht es jetzt hinauf zum Punkt, den der Schütze vorschriftsgemäss markiert hat. Aika muss in gewissem Abstand in den Dornen sitzen bleiben, während sich Dürig über die Anschussstelle beugt. Dann ruft er den Jäger zu sich und deutet auf etwas. «Das müsstest du als Jäger gesehen haben», sagt er.

Ich kann beim besten Willen nichts entdecken. Später, als Dürig hinter Aika hergehend einer Spur folgt, zeigt mir der Jäger zwei einzelne Fuchshaare. Die Kugel hatte das Tier also gestreift. Aber Blut floss keines. Aika konnte denn auch kein totes Tier auffinden.

In den Wald horchen

Es ist Mittag. Nach einer Rast auf dem Kapf ob Eggiwil kontrolliert Dürig eine Jagdgruppe und will das gleiche bei einer anderen machen, die er weit unten in einem Graben vermutet. Doch dort treffen wir nur auf leere Autos.

Also zurück auf eine Anhöhe, von wo aus wir wieder in die umliegenden Wälder horchen und das Geschehen beobachten. Wenigstens bellt hier ab und zu ein Jagdhund. Von weit unten ertönt ein Knall. Sonst tut sich nichts. Ich beobachte den Wildhüter beim Beobachten.

Ungewöhnlich ruhig sei es heute, sagt Dürig. Wir reden davon, noch einmal in den Graben zu fahren, um dort eine Jagdkontrolle durchzuführen. Dann wird der Wildhüter aber auf die andere Seite des Tales gerufen. Dort hat einer ein Reh geschossen, das so offensichtlich krank war, dass Dürig nicht erst daran riechen muss, bevor er dem Jäger die Marke ersetzt. Ich fände es an der Zeit, langsam Feierabend zu machen.

Doch ausgerechnet jetzt steckt der Wildhüter, der für Worb zuständig ist, offenbar in einem Funkloch. So ist es an Dürig, sich um ein Reh zu kümmern, das bei Rüfenacht offenbar verletzt in einem Feld liegt. Man wäre froh, könnte man den trägen Feierabendverkehr mit einer Sirene auf dem Dach zur Seite schieben. Die Fahrt dauert. Endlich am Ziel, greift Dürig ohne zu zögern zur Flinte, geht langsam ein paar Schritte auf den aus dem Gras ragenden Kopf zu und drückt ab.

Ein kurzes Aufzucken und das Tier ist tot. Erlöst von den Schmerzen: Ein Bein war offenbar schon länger gebrochen, das andere hat neuere Verletzungen. «Wahrscheinlich kommt das von einer Kollision auf der Strasse», vermutet Dürig.

Nicht zu beneiden

Mit dem toten Reh im am Heck montierten Gitter fahren wir zurück zum Restaurant, wo wir den Tag begonnen haben. Es ist 19 Uhr. Noch auf dem Parkplatz schneidet der Wildhüter dem Reh die Bauchdecke auf. «Wegen der Bakterien», erklärt er. Zu Hause wird er das Tier «aus der Decke schlagen» und entscheiden, ob es verwertbar ist.

Für Dürig ist also noch nicht Feierabend. Auch angesichts der vielen toten Tiere, mit denen er es täglich zu tun hat, beneide ich ihn nicht mehr um seinen Job. Auch wenn er zuweilen die Schönheiten der Natur geniessen kann. Wie etwa in der Mittagspause, als ein aufgescheuchtes Reh recht nah an uns vorüber zog.

(Berner Zeitung)