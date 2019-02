Bernhard Antener, jodeln Sie?

Nein, das tue ich nicht (lacht).

Was also hat sie bewogen, das OK-Präsidium des Bernisch-Kantonalen Jodlerfests 2022 zu übernehmen?

Als Gemeindepräsident habe ich das letzte Jodlerfest in Langnau im Jahr 2000 miterlebt. Dieser Anlass hat mich fasziniert, die Stimmung war sehr besonders. Den Jodlern habe ich daher gesagt, dass sie auf mich zählen können, wenn sie mal wieder einen solchen Anlass planen. Und nun ist es das Präsidium geworden.