Offen war bislang also, ob Moser selbst den Auftrag für den Abriss erteilt. Oder ob er der Verfügung keine Folge leistet, was die Gemeinde ins Spiel gebracht hätte: Sie hätte stattdessen aktiv werden und eine so genannte Ersatzvornahme tätigen müssen.

Vorbereitung verlangt nach Zeit

Die jüngste Mitteilung aus Heimiswil zeigt, dass das offenbar nicht nötig sein wird: Nach letzten Abklärungen mit Vertretern der kantonalen Behörden sei nun klar, wie es weitergehe, hält der Gemeinderat fest. In der Zwischenzeit nämlich habe der Bauherr schriftlich mitgeteilt, dass er den Rückbau bis spätestens Mitte April ausführen werde.

Die Wetterverhältnisse auf der tief verschneiten Lueg lassen aktuell keine Bauarbeiten zu und der Rückbau benötige «eine gewisse Vorbereitungszeit», argumentiert der Gemeinderat. Daher sei der Abschluss der Arbeiten bis im April aus Sicht der Behörde «realistisch und verhältnismässig». Aufgrund dieser Rückmeldung «zeigt die Gemeinde eine gewisse Kulanz»: Sie passt ihren Zeitplan für die Ersatzvornahme an. Gleichzeitig macht die Behörde aber unmissverständlich klar: Werden die Arbeiten nicht wie angekündigt ausgeführt, wird die Baupolizeibehörde die sofortige Ersatzvornahme veranlassen.