Lieferwagen kollidiert mit Velo – und fährt einfach weiter

Am Dienstagvormittag kurz vor 11.15 Uhr kam es in Hasle bei Burgdorf zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Velo. Wie die Kantonspolizei mitteilt, war ein Auto auf der Thunstrasse von Hasle aus unterwegs. Als das Auto nach links in die Riefershäusernstrasse/Emmentalstrasse einbiegen wollte, kollidierte es mit einem Velo, welches auf der Thunstrasse in Richtung Hasle fuhr.