Licht aus im Roxy

Es war überall, im Emmental, wenn nicht kantonsweit zu hören und zu lesen: Nach 56 Jahren schliesst das Signauer Kino Roxy für immer seine Türen. Über ein halbes Jahrhundert lang hatte die Familie Wälti das Lichtspielhaus an der Dorfstrasse 32 betrieben und ein bisschen Hollywood ins ehemalige Amt Signau gebracht.

Ein Familienprojekt war es, das gleich drei Generationen zu begeistern vermochte. Mit dem Roxy verschwand nun das letzte klassische Kino aus dem oberen Emmental.

Am Mittwochabend war die letzte Vorstellung – und es war noch einmal ein bisschen wie früher. Die Leute standen Schlange bis über die acht Treppenstufen hinab. Auf dem Parkplatz hinter dem Gebäude gab es kurzzeitig etwas Stau.

Gegenüber dem hell leuchtenden Kino lag das ehemalige Feuerwehrmagazin mit den fünf mächtigen Toren im Halbdunkel, drum herum das wunderbar stille Dorf.

Die roten Fauteuils

Fast alle, die da anstanden, um sich ein letztes Mal in die weltweit gemütlichsten roten Fauteuils zu fläzen, waren nicht wegen des Films gekommen – oder zumindest nicht nur. Bradley Coopers Regiedebüt «A Star Is Born» mit ihm selber und Lady Gaga in den Hauptrollen war nur Vorwand, um dem altehrwürdigen Roxy und allem voran der Familie Wälti die letzte Ehre zu erweisen.

Es ist die Ironie der Geschichte, dass das Interesse für das Kino erst dann wieder aufkommt, wenn es mit ihm zu Ende geht. Deshalb ist es auch nachvollziehbar, dass Geschäftsführerin Molly Wälti nichts mehr sagen wollte. Dass sie fand, sie habe die Geschichte nun oft genug erzählt.

Mehr als Kino

Eben: Es war zu hören und zu lesen, dass auch das Roxy unter dem neuen Konsumverhalten mit Netflix und Co. zu leiden hatte. Dass die Jungen nicht mehr kamen. Dass auch die Stammkundschaft immer älter und kleiner wurde, die roten Fauteuils deshalb immer öfter leer blieben. Dass es ohne die Unterstützung aus der Bevölkerung für ein Landkino unmöglich ist, zu überleben.

Es ist auch einschlägig bekannt, dass die Besucher heute mehr, ja ein veritables Kinoerlebnispaket wollen. Die Jungen pilgern, wenn überhaupt, lieber in die grossen Paläste, wo sie vor- und nachher noch shoppen, essen und trinken können. Es braucht Angebote wie klassische Konzerte, Filmvorführungen mit anwesendem Regisseur oder Schauspieler.

3-D-Filme machen zudem ein Fünftel des Kinomarktes aus. Natürlich kostet alles auch mehr Geld. Die neuen digitalen Projektoren kosten 100000 und mehr Franken. Müssen nach 10 Jahren schon wieder gewartet werden.

Als es mit dem Roxy 1962 losging, waren das noch andere Zeiten. Ein Filmprojektor war noch für rund 30000 Franken zu haben, konnte aber über 40 Jahre abgeschrieben werden. Als Molly Wältis Schwiegervater das Kino eröffnete, standen noch längst nicht in allen Haushalten ein Fernseher, und auch sonst war viel weniger los.

Am Anfang lockten etwa Heimat- und Sissi-Filme die Leute an die Dorfstrasse, später topaktuelle Kinofilme. Ein regnerischer Sonntag war noch bis vor 10 Jahren quasi Garant für volle Ränge.

1985 übernahmen Molly Wälti und ihr Mann Willi das Haus und führten es mit hohen Investitionen in die digitale Zukunft. 2007 stand im Roxy sogar der erste Digitalprojektor im Kanton Bern. 2005 übernahm die dritte Generation das Kino.

Schweinchen Babe

Tochter Erika und Molly Wälti waren am Mittwochabend beide anwesend und begrüssten die Gäste. Hier und da sah man zusammengezogene Augenbrauen, die echtes Bedauern ausdrückten. Als um 20.15 Uhr das Licht ausging, flimmerten vor dem Film noch ein letztes Mal die Werbebanner über die Leinwand, die auf Betriebe und Firmen aus der Umgebung hinwiesen. 80 Prozent der Plätze waren besetzt.

In der Pause dann knabberten die Leute an ihren Magnum-Glacen, rauchten draussen unter dem Vordach ihre Zigaretten, kauften sich noch ein Rivella und schwelgten in Erinnerungen. Vielleicht dachten sie an ihre ersten Filme zurück oder an knisternde Rendez-vous. Und sie tauschten Anekdoten aus.

Etwa jene, als der Film «Ein Schweinchen namens Babe» die Kinosäle landauf, landab füllte und Mollys Mann Willi mit einem echten Schwein im Eingangsbereich das Roxy kurzfristig in die Schlagzeilen brachte.

Dann ging es zurück in das angenehme Halbdunkel und in die letzte Stunde Kino im Roxy. Um kurz vor 23 Uhr verliess dann ein sichtlich aufgewühltes Publikum mit tränenfeuchten Augen den Saal.

Ob es am unsäglich kitschigen Schluss des Films lag oder doch auch ein bisschen am Kino Roxy, muss ein Geheimnis bleiben. Wahrscheinlich lag es an beidem. (Berner Zeitung)