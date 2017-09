Lehmbau statt Klimaanlage

«Lehm ist eine natürliche Klimaanlage», sagt Franz Kloter. Der gelernte Maurer weiss, wovon er spricht. Mit seinem Geschäft Naturbau Kloter GmbH in Langnau widmet er sich seit 30 Jahren dem alternativen Baustoff.

Mit dem Naturprodukt stellt er Hausmauern her, verputzt Wände oder baut auch mal einen Lehm- oder Pizzaofen. Mit der natürlichen Klimaanlage meint der Spezialist die Eigenschaften des Lehms.

«Im Sommer nimmt er die Luftfeuchtigkeit auf und gibt sie im Winter wieder ab», erläutert Franz Kloter. Dies führe zu einem angenehmen Wohnklima.Genau diese Vorteile will der 62-Jährige an der kommenden Bau- und Energiemesse in Bern mit der Sonderschau «Think Earth» gemeinsam mit dem schweizerischen Fachverband für Lehm einem breiten Publikum vorstellen.

«Das Bauen mit Lehm und Pflanzenfasern kann zur Lösung vieler Probleme beitragen», ist er überzeugt. So sei zum Beispiel der herkömmliche Gebäudebau mit über 40 Prozent für den grössten Anteil des ­CO2-Ausstosses und Begleiterscheinungen wie Ressourcenverschleiss und Abfall verantwortlich. Bei dem Messeauftritt in Bern gehe es vorab darum, den Leuten aufzuzeigen, was mit Lehm alles möglich sei.

Der Pionier

Auf den Lehm gekommen ist Franz Kloter bereits während seiner Ausbildung zum Maurer. «Es wurde damals sehr viel Beton für Bauten eingesetzt, ich dachte mir, das kann es doch nicht sein», sagt er heute.

Er widmete sich fortan auch der Baubiologie. Unter Gleichgesinnten entstand schliesslich die Interessengemeinschaft (IG) Lehm. Projekte wurden erarbeitet, gegenseitig Erfahrungen ausgetauscht und weitergegeben.

Der Langnauer Franz Kloter galt vor 30 Jahren in der Schweiz als einer der Pioniere in Sachen Lehmbau. Was einst klein angefangen hat, zählt ak­tuell rund 150 Mitglieder. «Das Interesse an der IG ist recht gross», so Kloter.

Quellen aus der Umgebung

Den Lehm, den er für seine Projekte und Bauten benötigt, bezieht Franz Kloter ausschliesslich in der Schweiz. «Am liebsten gleich in der Umgebung», betont er. So wie kürzlich bei einem ­Bauaushub in Langnau. «In der Region gibt es immer wieder Quellen», weiss der Fachmann.

Und er weist auch darauf hin, dass Bauen mit Lehm in Sachen Kosten mit herkömmlichen Bauweisen mithalten kann. «Der Mehrpreis beträgt ungefähr zehn Prozent», erklärt Kloter. Bringe aber nebst einem angenehmen Raumklima weitere Vorteile wie eine gute Wärmedämmung oder eine antibakterielle und schädlingsabweisende Wirkung.

Zu seinen Kunden gehören vorab natur­verbundene Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen und auf die Gesundheit und die Umwelt achten.

Die ETH forscht

Wie er weiter ausführt, befasse sich derzeit auch die ETH in Zürich mit dem Thema Lehmbau. Dies sei wichtig um den Lehm als ökologisches Baumaterial weiter zu fördern. Der 62-Jährige will auch in Zukunft sein Wissen und seine Erfahrung weitergeben. Weil allerdings die Pensionierung in wenigen Jahren ansteht, sucht er ab 2020 einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin, die sich weiterhin für den natürlichen Baustoff einsetzt.

Sonderschau «Think Earth» an der Bau- und Energiemesse auf dem Expo-Gelände in Bern vom 21. bis 24. September. (Berner Zeitung)