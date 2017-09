Landi-Lager verkauft

Noch keine drei Monate ist es her, dass die Genossenschaft Landi Region Aemme offiziell und rückwirkend auf Anfang Jahr gegründet wurde. Und schon stand die erste ausserordentliche Generalversammlung an. Wie die Zeitung «Unter-Emmentaler» (UE) schreibt, war der Verkauf des alten Lagerhauses in Rüegsbach der Grund für die Zusammenkunft. Nach Vorgesprächen mit dem bisherigen Mieter und Kaufinteressenten Martin Heiniger sei das Geschäft nun spruchreif geworden.

Heiniger ist gelernter Autosattler und will gemäss dem UE unter anderem Teile der alten Landi-Liegenschaft künftig als Werkstatt für Reparaturen der blau-weissen Blaser-Heissluftballone nutzen. Die 48 Anwesenden stimmten mit nur einer Gegenstimme dem Verkauf zu. Der Preis für das ganze Grundstück liege leicht unterhalb des amtlichen Werts, da noch hohe Investitionskosten anstünden.

Auf Kurs

Die neue Genossenschaft resultiert aus der Fusion der Landis Hasle-Oberburg, Wasen-Sumiswald und der Landi Aemme. ­Diese Zusammenführung bringt viele Projekte mit sich. Die Geschäftsleitung informierte gemäss dem UE deshalb auch über den Stand der Dinge in Sachen EDV-Umstellung. Dort befinde man sich im Zeitplan. Bereits die Oktoberrechnungen würden am neuen Hauptsitz in Hasle-Rüegsau gedruckt werden. (mbu)