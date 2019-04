Kritische Töne aus dem Grossen Rat

Diese Kehrtwende verärgerte nicht nur die Hindu, sondern auch die beiden grünen Stadtberner Grossratsmitglieder Natalie Imboden und Hasim Sancar. Mittels Motion hätten sie zwar keine Praxisänderung erwirken können, weil das Bestattungs- und Friedhofwesen Sache der Gemeinden ist, dem Thema hätte eine solche mehr Gewicht gegeben. Mit ihrer Interpellation erwirkten die beiden Volksvertreter aber immerhin eine regierungsrätliche Stellungnahme.

Merkblatt für Gemeinden

«Wie beurteilt der Regierungsrat die oben beschriebene Diskriminierung der Verstorbenen bei der Abdankung und Beerdigung?», wollten Imboden und Sancar vom bernischen Polizei- und Militärdirektor Philippe Müller (FDP) ebenso wissen wie: «Was hat der Regierungsrat unternommen, um diesen Diskriminierungen entgegenzuwirken?»

In ihren Antworten übt die Kantonsregierung Zurückhaltung. Dem Regierungsrat lägen keine direkten Hinweise auf eine Diskriminierung einzelner Religionsgemeinschaften im Bereich von Bestattungen vor. Die kommunalen Friedhöfe stünden grundsätzlich allen verstorbenen Einwohnerinnen und Einwohnern offen. «Der Regierungsrat ist sich indes bewusst, dass namentlich die Bestattung muslimischer Gläubiger den Gemeinden eine gewisse Flexibilität abverlangt», heisst es in der Interpellationsantwort. Auf Wunsch einzelner Gemeinden sei deshalb 2015 ein Merkblatt für muslimische Bestattungen erarbeitet und dann an die Kommunen verteilt worden. Der Regierungsrat erachtet die bisherigen Informationen an die Gemeinden «als ausreichend». Er werde die Situation jedoch im Auge behalten.

Von einer Diskriminierung einzelner Religionsgemeinschaften will auch der Leiter der Burgdorfer Einwohner- und Sicherheitsdirektion, Urs Lüthi, nichts wissen. «Personen mit hinduistischem Glauben, die vor ihrem Tod in der Stadt Burgdorf gewohnt haben, dürfen nicht nur hier bestattet werden, sondern auch die Abdankung kann auf dem Friedhof stattfinden.»

Zweijähriger Pilotversuch

Dass diese Praxis nur für einheimische, nicht aber für verstorbene Hindu aus anderen Gemeinden gilt, hat für Lüthi gute Gründe. Die Erfahrungen hätten gezeigt, dass zu den oft Tage dauernden hinduistischen Bestattungsritualen eine grosse Zahl an Personen aus dem In- und Ausland gekommen sei. Für so viele Trauernde reiche die Infrastruktur auf dem Friedhof Burgdorf nicht aus. Zum einen seien nicht genügend Parkplätze vorhanden, zum anderen sei die Abdankungshalle beim Krematorium zu klein.