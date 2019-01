Wenn es ums Planen und Bauen geht, so gibt es in Burgdorf kaum einen Zweiten, der sich in den Details so gut auskennt wie Peter Hänsenberger. Ende 2018 ist der langjährige Leiter der Baudirektion etwas vorzeitig in Pension gegangen.

Von diesem Wissen soll die Stadt noch ein Jahr profitieren können. Auf Wunsch von Präsident Stefan Berger (SP) arbeitet Hänsenberger deshalb auf Mandatsbasis im Stundenlohn weiter. Und dies, obwohl der neue Baudirektor Rudolf Holzer seine Stelle bereits angetreten hat. Für die Stadtratsparteien BDP, SVP, EDU, FDP und GLP war die Weiterbeschäftigung Grund genug, eine dringliche überparteiliche Interpellation einzureichen. Wissen wollen sie, ob diese Sinn macht und ob es dabei mit rechten Dingen zugegangen ist.