Kommission wird ersatzlos gestrichen

Den Anträgen der Exekutive ist die Gemeindeversammlung am Freitagabend in allen Teilen gefolgt. Bei einem Aufwand von 4,58 Millionen und Erträgen von 4,63 Millionen Franken schliesst der Gesamthaushalt des Budgets 2020 mit einem kleinen Plus ab. Ein Minus von knapp 12’000 Franken resultiert bei der Spezialfinanzierung Wasserversorgung, so dass eine Gebührenerhöhung um 25 Prozent eingeplant wurde. Die Steueranlage wird auf 2,0 Einheiten belassen. Unverändert bleibt auch die Liegenschaftssteuer mit 1,3 Promillen.