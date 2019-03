Der Unfall ereignete sich dort, wo die Pleer- in die Krauchthalstrasse mündet.

(Quelle: Google Street View)

Am Montagmittag kurz vor 12 Uhr soll ein dunkler Kleinwagen ausserhalb von Burgdorf von der Pleer- in die Krauchthalstrasse eingebogen und dabei ins Schleudern geraten sein. So ist es einer Polizeimitteilung zu entnehmen. Ein von Krauchthal herkommendes Auto habe dem Kleinwagen ausweichen müssen und sei dabei mit einem anderen Fahrzeug auf der Pleerstrasse zusammengestossen. Beide Lenker blieben unverletzt.