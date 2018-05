Kollision zwischen Bus und Muldenkipper

In Burgdorf sind am Mittwochnachmittag ein Linienbus und ein Muldenkipper frontal kollidiert. Dies teilte die Kantonspolizei Bern am Mittwochabend mit.

Ein Bus der Busland AG war kurz nach vier Uhr auf der Hohengasse in Richtung Burgdorfer Altstadt unterwegs. Im Bereich einer Strassenverengung kam es nach der Abzweigung zum Casinorain zur Kollision mit einem entgegenkommenden Muldenkipper.

Beide Fahrzeuglenker und die Passagiere des Linienbusses konnten die Fahrzeuge selbstständig verlassen und blieben ersten Informationen zufolge unverletzt.

Der betroffene Teil der Hohengasse wurde aufgrund der Unfallarbeiten vorübergehend gesperrt. Die Feuerwehr Burgdorf richtete eine Umleitung ein. Der genaue Unfallhergang wird untersucht. (ss/pd)