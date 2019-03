In Burgdorf funktionierts

Was in Lyssach so gar nicht vorwärtsgehen mag, ist in Burgdorf weit besser angelaufen. Jedenfalls sagt Sacha Bommeli von der Kibe Bern GmbH: «Es läuft sehr gut.» Er spricht über die Kita an der Oberburgstrasse, in der die Firma seit zwei Jahren «nachhaltige Kinderbetreuung» anbietet. Sie hat eine Bewilligung für 16 Plätze, beansprucht aber nur deren 12. «Diese Beschränkung haben wir uns selber auferlegt», erklärt Bommeli, der die Kibe Bern zusammen mit Simon Durand betreibt. Neben Burgdorf bieten die beiden ihre Dienste auch in Stettlen an. Die Gruppe in Burgdorf sei zu 80 bis 85 Prozent ausgelastet, die Kinder besuchten die Kita durchschnittlich zweimal pro Woche. (we)