Im Parlament erbte die FDP den Sitz der Jungfreisinnigen, seither hält sie fünf Sitze. Aber die Wähleranteile fielen geringer aus, und die angestrebte bürgerliche Wende wurde nicht Wirklichkeit.

Die aktuelle Zusammensetzung des Gemeinderats trage der Konkordanz keine Rechnung, moniert also die FDP-Fraktion: Zwei Sitze hält die SP, zwei die BDP, je einen die Grünen, die EVP und die GLP. Die vertretene Parteienstärke belaufe sich damit nur noch auf 68 Prozent: ein Missverhältnis zwischen den Wählerstärken der Parteien, die sich in der Anzahl Parlamentssitzen niederschlagen, und der Vertretung in der Stadtregierung.

Nicht ohne ein Quorum

Das müsse sich ändern, verlangen die Liberalen in ihrem Vorstoss: Indem das System angepasst und sowohl bei der Elektion für den Gemeinderat als auch für den Stadtpräsidenten ein zweiter Wahlgang eingeführt werde. Bei der Kür des Stapis werde so ein Zufallsmehr bei mehreren Kandidaturen verhindert.

Für die zweite Runde wären dann auch nur die Kandidaten des ersten Wahlganges zugelassen. Ein Quorum – also eine Mindestanzahl erreichter Stimmen – müsste ausserdem dafür sorgen, dass chancenlose Kandidaten nicht einen zweiten Gang auslösen.

Die heutige relative Mehrheitswahl könne das Recht auf freie Wahl nicht gewährleisten und verletze, eben, das demokratische Mehrheitsprinzip: Gewählte stützen auf zwei Mehrheiten ab, nämlich auf die der Wählenden und die Stärke ihrer Parteien im Parlament. Stattdessen gelte in Burgdorf das Prinzip des Stärkeren.

Damit gehe die demokratische Legitimität verloren, insistierte Sprecherin Karin Fankhauser am Montagabend. Ein zweiter Wahlgang gewähre eine grössere Legitimation für die Gewählten. Sie erteilte der Eigennützigkeit eine Absage, indem sie betonte: Das vorgeschlagene Vorgehen hätte während der letzten Wahlen keinen zweiten Gang nötig gemacht.