«Kein verschüpftes Huscheli»

In ihrer 17 Seiten umfassenden Anklageschrift warf die Staatsanwaltschaft der Frau Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, Geldwäscherei sowie Förderung der rechtswidrigen Ein- und Ausreise ihres Ex-Freundes vor. Nach Ansicht der Anklagebehörde war die Mutter eines Buben die treibende Kraft hinter dem schwunghaften Kokainhandel ihres Mannes.

«Sie nahm Anfragen für Drogenbestellungen entgegen, koordinierte und vermittelte die Termine für die Auslieferungen, wobei jeweils mehrere Hundert Gramm Kokaingemisch auf einmal veräussert wurden, was sie wusste und wollte oder zumindest für möglich hielt oder in Kauf nahm», konstatiert die Staatsanwaltschaft.

Das gefälschte Visum

Rund 1,5 Kilogramm Kokaingemisch habe der Mann dank der Mithilfe der 34-Jährigen verkaufen können, heisst es in der Anklageschrift. Weiter soll die Frau ihren Partner mehrfach nach Genf begleitet haben, wo er den Erlös aus den Deals – knapp 100'000 Euro – jeweils in Schweizer Franken umwechselte. Sie habe auch dafür gesorgt, dass der Mann mit einem gefälschten Visum in die Schweiz reisen konnte, bevor gegen ihn eine Einreisesperre verhängt worden wäre.

Gegenüber Richter Roland Richner sagte die nicht vorbestrafte Beschuldigte – sie beherrscht mehrere Sprachen, aber kein Deutsch –, noch nie mit Drogen zu tun gehabt zu haben. Von den Aktivitäten ihres Partners habe sie nichts gewusst. Er habe ihr gesagt, er sei Gebrauchtwagenhändler. Seine Einkünfte hätten gerade gereicht, um die Rechnungen und das Essen zu bezahlen.

Ferien auf Bali

Dagegen sprachen Fotos, die sie aus ihren Ferien auf Bali oder den Malediven auf Facebook veröffentlichte. Plus die Tatsache, dass als Familienautos ein Porsche Cayenne und ein A-Klasse-Mercedes dienten.

Bei Hausdurchsuchungen fand die Polizei Kokain, Waagen, Vakuumiergeräte, unzählige Luftballone, haufenweise Bargeld und zig Handys. Von alldem sei ihr nichts aufgefallen, sagte die Frau. Ihr Part sei auf Geheiss des Mannes gewesen, sich in Serbien um das Kind und den Haushalt zu kümmern. Seit Ende Mai letzten Jahres sitzt sie hinter Gittern.